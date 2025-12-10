999999999 in gabbia | al Bolgia una notte hard techno senza tregua
Il Bolgia di Bergamo ospita sabato 20 dicembre 2025 l'evento 999999999 x La Gabbia, una serata dedicata alla musica techno più potente e senza compromessi. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati del genere, che potranno immergersi in un'atmosfera di pura energia e ritmo incessante.
Sabato 20 dicembre 2025 il Bolgia di Bergamo accoglie il progetto 999999999 x La Gabbia, una notte dedicata alla techno più intensa. Nel club lombardo arriva il live degli italiani 999999999, affiancati da The Devil Dwarf e da una squadra di artisti che promettono di trasformare il locale in un concentrato di energia. La struttura . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
