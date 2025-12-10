76 operai stipati in una palazzina-opificio di tre piani con nessuna autorizzazione
All'alba a San Gennaro Vesuviano, emergenza in una palazzina di tre piani senza autorizzazioni, dove si trovano 76 operai stipati all’interno. Mentre le saracinesche sono state abbassate, l’attenzione si concentra sull'edificio di via Nola, al centro di un’indagine che ha sollevato numerosi interrogativi sulla sicurezza e la regolarità dell’attività svolta.
Una lancetta sul 5 una sul 12, è l'alba a San Gennaro Vesuviano. Le saracinesche sono calate ma i riflettori sono già puntati su una palazzina in via Nola. I tre piani che i carabinieri stanno per ispezionare racconteranno storie diverse, quelle di chi ci vive e ci lavora. Un intreccio con un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Una foto in compagnia di un cadavere dopo l'estumulazione direttamente nel cimitero. L'assurdo caso arriva direttamente dal Salento e da Uggiano La Chiesa. Protagonista un operaio 57enne di una ditta esterna, noto in paese, la vicenda risale allo scorso Vai su Facebook
Trump sempre più insofferente davanti alle critiche dei media, attacca il New York Times: “Mentono sul mio ... lanotiziagiornale.it
Unesco, la cucina italiana è ufficialmente Patrimonio culturale immateriale ildifforme.it
Orologi del cinema: come il polso diventa protagonista sul grande schermo dayitalianews.com
“Vogliono Annalisa al posto tuo”: choc di Arisa per la telefonata su Sanremo. Il video virale tvzap.it
Resident Evil Requiem e il ritorno di Leon S. Kennedy: è ufficiale metropolitanmagazine
Direzione 118 Liguria, si fa avanti un medico lombardo ilsecoloxix.it
? La Volta Buona, Le Pagelle del 9 Dicembre lawebstar.it
Unesco, la cucina italiana è ufficialmente Patrimonio culturale immateriale ildifforme.it
Orologi del cinema: come il polso diventa protagonista sul grande schermo dayitalianews.com
“Vogliono Annalisa al posto tuo”: choc di Arisa per la telefonata su Sanremo. Il video virale tvzap.it
Resident Evil Requiem e il ritorno di Leon S. Kennedy: è ufficiale metropolitanmagazine
Direzione 118 Liguria, si fa avanti un medico lombardo ilsecoloxix.it
? La Volta Buona, Le Pagelle del 9 Dicembre lawebstar.it