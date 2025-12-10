76 operai stipati in una palazzina-opificio di tre piani con nessuna autorizzazione

All'alba a San Gennaro Vesuviano, emergenza in una palazzina di tre piani senza autorizzazioni, dove si trovano 76 operai stipati all’interno. Mentre le saracinesche sono state abbassate, l’attenzione si concentra sull'edificio di via Nola, al centro di un’indagine che ha sollevato numerosi interrogativi sulla sicurezza e la regolarità dell’attività svolta.

Una lancetta sul 5 una sul 12, è l'alba a San Gennaro Vesuviano. Le saracinesche sono calate ma i riflettori sono già puntati su una palazzina in via Nola. I tre piani che i carabinieri stanno per ispezionare racconteranno storie diverse, quelle di chi ci vive e ci lavora. Un intreccio con un.

