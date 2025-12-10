6 idee per una merenda salutare e rigenerante

Scopri sei idee per una merenda salutare e rigenerante, ideale per mantenere energia e benessere durante la giornata. Scegliere spuntini equilibrati e nutrienti è importante a tutte le età, aiutando a contrastare la fame e a supportare uno stile di vita sano. Ecco alcune proposte semplici e gustose per una pausa rigenerante.

Fare merenda è una sana abitudine non solo quando si è bambini ma anche da adulti. Uno spuntino di mattina, tra la colazione e il pranzo, e un secondo tra pranzo e cena il pomeriggio è un'abitudine sana in grado di apportare tanti benefici all'organismo. Uno studio pubblicato sul Clinical Nutrition mette in evidenza che fare merenda a metà mattina oltre ad aiutare a far mantenere un peso forma migliore rispetto a quello di chi arriva al pranzo principale super affamato o tende a metà mattina a cedere alla tentazione di snack ipercalorici e zuccherati ha degli effetti positivi sulle funzioni cognitive.

