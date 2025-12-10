50 Top Italy incorona Oasis Sapori Antichi | il miglior ristorante sotto i 100 euro in Italia

Avellinotoday.it | 10 dic 2025

50 Top Italy ha premiato Oasis Sapori Antichi come il miglior ristorante sotto i 100 euro in Italia. Situato nel suggestivo borgo di Vallesaccarda, in Baronia, questo locale valorizza le tradizioni gastronomiche locali attraverso piatti autentici e di qualità, offrendo un’esperienza culinaria accessibile e di livello in un contesto ricco di storia e natura.

Vallesaccarda, piccolo borgo della Baronia sospeso tra montagne, transumanze e antiche memorie contadine, torna a essere protagonista della scena gastronomica nazionale. Oasis Sapori Antichi, la storica insegna della famiglia Fischetti, è stato infatti eletto Miglior Ristorante sotto i 100€ per. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

