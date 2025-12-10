4mila tifosi del Napoli a Lisbona nonostante lo sciopero
Nonostante lo sciopero, circa 4.000 tifosi del Napoli sono arrivati a Lisbona per sostenere la squadra nella partita di Champions contro il Benfica. I partenopei, forti della recente vittoria contro la Juventus, affrontano questa sfida con entusiasmo e determinazione, pronti a fare sentire il calore del loro supporto anche lontano da casa.
Il Napoli è pronto per sfidare Mourinho e il suo Benfica questa sera a in Champions e lo farà sulla scia della vittoria di domenica contro la Juventus, ma soprattuto con il supporto dei suoi tifosi che sono arrivati a Lisbona. Una trasferta difficile, come riporta il Corriere dello Sport, a causa di uno sciopero indetto in Portogallo. “Un numero notevole di tifosi del Napoli sono stati costretti a rinunciare alla trasferta di Lisbona a causa delle conseguenze negative sui trasporti dello sciopero generale nazionale, indetto dai principali sindacati portoghesi inizialmente per la giornata di domani. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
