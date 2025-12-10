4mila tifosi del Napoli a Lisbona nonostante lo sciopero

Nonostante lo sciopero, circa 4.000 tifosi del Napoli sono arrivati a Lisbona per sostenere la squadra nella partita di Champions contro il Benfica. I partenopei, forti della recente vittoria contro la Juventus, affrontano questa sfida con entusiasmo e determinazione, pronti a fare sentire il calore del loro supporto anche lontano da casa.

Il Napoli è pronto per sfidare Mourinho e il suo Benfica questa sera a in Champions e lo farà sulla scia della vittoria di domenica contro la Juventus, ma soprattuto con il supporto dei suoi tifosi che sono arrivati a Lisbona. Una trasferta difficile, come riporta il Corriere dello Sport, a causa di uno sciopero indetto in Portogallo. “Un numero notevole di tifosi del Napoli sono stati costretti a rinunciare alla trasferta di Lisbona a causa delle conseguenze negative sui trasporti dello sciopero generale nazionale, indetto dai principali sindacati portoghesi inizialmente per la giornata di domani. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - 4mila tifosi del Napoli a Lisbona nonostante lo sciopero

Milan-Pisa, trasferta vietata ai tifosi toscani nonostante i 4mila biglietti venduti

Atp Finals, le ‘follie’ dei tifosi: “4mila euro per vedere la finale Sinner-Alcaraz”

Antonio Cassano durissimo sui calciatori della #Fiorentina: “I tifosi sono andati in 4mila a Reggio Emilia, cominciamo da lì. Kean prende 5 milioni, sembra il cugino lontano. Gudmundsson corre tutto stiloso, sembra Leao, ma datti una mossa. Lì ci deve essere Vai su Facebook

MN - Sono poco più di 4mila i tifosi rossoneri presenti all'Olimpico Vai su X

4mila tifosi del Napoli a Lisbona nonostante lo sciopero - Il Napoli è pronto per sfidare Mourinho e il suo Benfica questa sera a in Champions e lo farà sulla scia della vittoria di domenica contro la Juventus, ma soprattuto con il supporto dei suoi tifosi ... Secondo ilnapolista.it