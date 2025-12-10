3 Nuovi Gialli del BarLume | Squali e Matrimoni dal 5 Gennaio

A partire dal 5 gennaio, i fan dei Gialli del BarLume potranno immergersi in tre nuove avventure della serie Sky Original. Le storie, intitolate Squali e Matrimoni, accompagneranno gli spettatori nei lunedì di gennaio su Sky Cinema e NOW, arricchendo il mondo del celebre gruppo di amici con nuovi misteri da risolvere.

I Delitti del BarLume tornano dal 5 gennaio con tre nuove storie Sky Original per i lunedì di gennaio su Sky Cinema e NOW. Stagione 13 con Il gioco delle coppie, Il matrimonio di Pasquali e La danza dello squalo: misteriose scomparse, matrimoni che finiscono in tragedia e squali che terrorizzano Pineta in commedie gialle che uniscono risate e brividi come solo il BarLume sa fare ðŸ” #IDeli. su Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it