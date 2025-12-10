3.000 euro a paziente | il prezzario del primario del Sant' Eugenio per mandare i dializzati nelle cliniche amiche
Un presunto prezzario del primario del Sant'Eugenio rivela tariffe fino a 3.000 euro per trasferire i pazienti in cliniche private per dialisi. La discoverta apre uno squarcio su presunte pratiche di pagamento e collaborazioni tra ospedale pubblico e strutture private, sollevando interrogativi sulla trasparenza e sulla gestione delle risorse sanitarie.
Fino a tremila euro a paziente. Questo sarebbe stato il prezzario per mandare i pazienti in dialisi in cura all'ospedale Sant'Eugenio nelle cliniche private “amiche”. Un sistema che avrebbe ricostruito un presunto sistema di tangenti legato alla gestione dei malati. Pazienti che, stando alla. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Tribunale di Torre Annunziata ha condannato l'Azienda sanitaria Locale Napoli 3 Sud al risarcimento di 50mila euro in favore di una donna. Il motivo? La paziente, nel 2016, fu sottoposta a un intervento chirurgico di rimozione totale della tiroide e delle paratir
Tremila euro a paziente: la tariffa del primario e i lussi pagati dalle cliniche
