28 Anni Dopo | Il Tempio delle Ossa – Le prime recensioni sono entusiasmanti!

Dopo 28 anni, il Tempio delle Ossa torna a sorprendere il pubblico. Le prime recensioni sono entusiaste, anticipando un ritorno epico nel panorama horror nel 2026. Questo nuovo capitolo promette di consolidare il suo posto tra i franchise più iconici e amati dagli appassionati del genere.

Il 2026 si preannuncia come l’anno del grande ritorno per uno dei franchise horror più influenti dell’era moderna. Il mondo post-apocalittico e infestato dagli “Infetti” torna sul grande schermo con l’attesissimo sequel zombie: 28 anni dopo: Il tempio delle ossa. I fan sono in fibrillazione, in parte grazie al cliffhanger mozzafiato lasciato dal capitolo precedente ( 28 Years Later del 2025). Le prime recensioni stanno emergendo online, suggerendo che questa nuova avventura sfrenata non solo potrebbe superare il suo predecessore del 2025, ma anche eguagliare i capolavori originali del leggendario regista Danny Boyle. 🔗 Leggi su Nerdpool.it