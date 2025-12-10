28 Anni Dopo | Il Tempio delle Ossa – Le prime recensioni sono entusiasmanti!
Dopo 28 anni, il Tempio delle Ossa torna a sorprendere il pubblico. Le prime recensioni sono entusiaste, anticipando un ritorno epico nel panorama horror nel 2026. Questo nuovo capitolo promette di consolidare il suo posto tra i franchise più iconici e amati dagli appassionati del genere.
Il 2026 si preannuncia come l’anno del grande ritorno per uno dei franchise horror più influenti dell’era moderna. Il mondo post-apocalittico e infestato dagli “Infetti” torna sul grande schermo con l’attesissimo sequel zombie: 28 anni dopo: Il tempio delle ossa. I fan sono in fibrillazione, in parte grazie al cliffhanger mozzafiato lasciato dal capitolo precedente ( 28 Years Later del 2025). Le prime recensioni stanno emergendo online, suggerendo che questa nuova avventura sfrenata non solo potrebbe superare il suo predecessore del 2025, ma anche eguagliare i capolavori originali del leggendario regista Danny Boyle. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
28 Anni Dopo | Il backstage da Il Tempio delle Ossa - E' disponibile un nuovo video dal dietro le quinte di Il Tempio delle Ossa, secondo atteso capitolo della trilogia annunciata 28 Anni Dopo. Come scrive universalmovies.it
28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa, la disumanità dilaga nel nuovo trailer ufficiale del sequel - Sony Pictures ha appena diffuso in rete il nuovo trailer ufficiale dell'atteso 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa ... Scrive bestmovie.it