2025 secondo anno più caldo della storia

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Il 2025 è, attualmente, a pari merito con il 2023, il secondo anno più caldo mai registrato, secondo i nuovi dati del Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (Ecmwf) per conto della Commissione europea e con finanziamenti dell'Ue. Questo aggiornamento climatico mensile rivela anche che novembre 2025 è stato il terzo più caldo a livello globale, con temperature notevolmente superiori alla media registrate nel Canada settentrionale e nell'Oceano Artico - rileva C3S - Il mese è stato caratterizzato da una serie di eventi meteorologici estremi, tra cui cicloni tropicali nel Sud-est asiatico, che hanno causato inondazioni diffuse e catastrofiche e perdite di vite umane.