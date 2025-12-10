2025 secondo anno più caldo della storia
Il 2025 si colloca attualmente al secondo posto tra gli anni più caldi mai registrati, condividendo questa posizione con il 2023. I dati del Copernicus Climate Change Service (C3S), supportato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (Ecmwf), evidenziano un trend di temperature record a livello globale.
Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Il 2025 è, attualmente, a pari merito con il 2023, il secondo anno più caldo mai registrato, secondo i nuovi dati del Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (Ecmwf) per conto della Commissione europea e con finanziamenti dell'Ue. Questo aggiornamento climatico mensile rivela anche che novembre 2025 è stato il terzo più caldo a livello globale, con temperature notevolmente superiori alla media registrate nel Canada settentrionale e nell'Oceano Artico - rileva C3S - Il mese è stato caratterizzato da una serie di eventi meteorologici estremi, tra cui cicloni tropicali nel Sud-est asiatico, che hanno causato inondazioni diffuse e catastrofiche e perdite di vite umane. 🔗 Leggi su Iltempo.it
