1,7 milioni di euro per quattro comuni della Tuscia | Per migliorare servizi e qualità della vita

Viterbotoday.it | 10 dic 2025

Un finanziamento di 1,7 milioni di euro destinato a quattro comuni della Tuscia, nell'ambito di un programma regionale di investimenti pubblici, mira a migliorare servizi e qualità della vita nella zona. Questi fondi rappresentano un'occasione significativa per sostenere lo sviluppo locale e potenziare le infrastrutture, contribuendo al benessere delle comunità coinvolte.

Il Programma straordinario regionale di investimenti pubblici fa arrivare importanti risorse nella Tuscia. La provincia di Viterbo in totale ha ottenuto circa 1,7 milioni di euro di contributi a fondo perduto. Risorse che saranno destinate a interventi nelle macro-classi “Infrastrutture pubbliche. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

