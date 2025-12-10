1,7 milioni di euro per quattro comuni della Tuscia | Per migliorare servizi e qualità della vita
Un finanziamento di 1,7 milioni di euro destinato a quattro comuni della Tuscia, nell'ambito di un programma regionale di investimenti pubblici, mira a migliorare servizi e qualità della vita nella zona. Questi fondi rappresentano un'occasione significativa per sostenere lo sviluppo locale e potenziare le infrastrutture, contribuendo al benessere delle comunità coinvolte.
Il Programma straordinario regionale di investimenti pubblici fa arrivare importanti risorse nella Tuscia. La provincia di Viterbo in totale ha ottenuto circa 1,7 milioni di euro di contributi a fondo perduto. Risorse che saranno destinate a interventi nelle macro-classi “Infrastrutture pubbliche. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Fatturato di 55 milioni di euro e costi, stipendi (lordi) per 86 e ammortamenti di 26. Risultato finale: meno 105 milioni di euro. Il #Como è come il Manchester City o il Psg calato nella Serie A. Non è una bella storia ma una situazione che non potrà mai essere in Vai su X
Un maxi sequestro da oltre 60 milioni di euro ha colpito sei persone nel Lazio: la guardia di finanza di Roma, su ordine della Procura di Velletri, ha messo i sigilli a beni e conti riconducibili agli indagati per reati fiscali e riciclaggio - facebook.com Vai su Facebook
Fallimento vecchia Spal: "Un ‘buco’ da 17 milioni" - Il curatore ha depositato il progetto di stato passivo, ora il vaglio del giudice. Come scrive msn.com
TS – Genoa, la cura De Rossi funziona justcalcio.com
Paura in strada: aereo perde quota e finisce su un'auto ilgiornale.it
Caporalato, ecco dove finiscono i "nuovi schiavi": il video choc iltempo.it
Corriere di 67 anni vittima di un incidente stradale. E’ caccia al pirata della strada. La tragedia alle 4 e ... dayitalianews.com
Roberto Benigni, stasera su Rai 1 il monologo su Pietro ildifforme.it
Juventus, sei a un bivio! L’analisi di Vaciago sul momento dei bianconeri e le prospettive future calcionews24.com