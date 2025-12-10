12 Dicembre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Veronasera.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 12 dicembre, 346º giorno dell’anno nel calendario gregoriano, offre spunti interessanti tra oroscopo, almanacco e curiosità storiche. Con 19 giorni ancora all’anno, questa data porta con sé il proverbio del giorno:

12 dicembre – 346º giorno del calendario gregoriano. Mancano 19 giorni alla fine dell’anno.Proverbio del giorno: Giovanna vuol marito, ma senza difetto.Santi del giorno: Santa Giovanna Francesca di Chantal (Religiosa)Etimologia: Giovanna deriva dall’ebraico Yehohanan, ossia “Dio ha avuto. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Odio social contro la Fiorentina . Minacce anche ai figli dei calciatori - Zazoom Social News

L’oroscopo di oggi domenica 7 dicembre 2025 | coccole e lentezza per Pesci e Cancro - Zazoom Social News

12 dicembre oroscopo almanaccoOroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni 5-12 dicembre 2025/ Ariete rinato, Toro annaspa - Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 12 dicembre 2025: dall'Ariete alla Vergine Dai nati sotto il segno dell’ Ariete al Toro, passando per i Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale Ada ... Secondo ilsussidiario.net

Oroscopo della settimana 12-18 dicembre, in video - A fine settimana Saturno arriva in Acquario portando novità per tutti. Da iodonna.it