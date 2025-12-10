12 Dicembre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno
Il 12 dicembre, 346º giorno dell’anno nel calendario gregoriano, offre spunti interessanti tra oroscopo, almanacco e curiosità storiche. Con 19 giorni ancora all’anno, questa data porta con sé il proverbio del giorno:
12 dicembre – 346º giorno del calendario gregoriano. Mancano 19 giorni alla fine dell’anno.Proverbio del giorno: Giovanna vuol marito, ma senza difetto.Santi del giorno: Santa Giovanna Francesca di Chantal (Religiosa)Etimologia: Giovanna deriva dall’ebraico Yehohanan, ossia “Dio ha avuto. 🔗 Leggi su Veronasera.it
