11 bit studios digital Showcase 2025 tutti gli annunci ed i trailer

11 bit studios ha recentemente tenuto il suo primo Digital Showcase 2025, offrendo agli spettatori una panoramica completa sui prossimi progetti e aggiornamenti. L’evento ha visto la presentazione di numerosi trailer, approfondimenti e novità sui giochi in sviluppo, offrendo uno sguardo esclusivo sul futuro di questa rinomata casa di sviluppo e pubblicazione.

11 bit studios ha ospitato nelle scorse ore il suo primo digital Showcase, presentando un’ampia gamma di aggiornamenti, nuovi trailer e approfondimenti dietro le quinte su titoli sviluppati internamente e pubblicati. L’evento ha evidenziato importanti novità per The Alters e Frostpunk 2, due nuovi trailer per Death Howl, in uscita il 9 dicembre su PC e il 19 febbraio su Xbox Series XS, PlayStation 5 e Nintendo Switch, un aggiornamento sulla strada per Moonlighter 2: The Endless Vault in Accesso Anticipato e uno sguardo più approfondito all’avanzamento dei lavori su Frostpunk 1886. Innanzitutto, sono saliti sul palco due titoli di punta dei team interni di 11 bit studios. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - 11 bit studios digital Showcase 2025, tutti gli annunci ed i trailer

