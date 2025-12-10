100 milioni e non solo per Gaza | la Cina esce allo scoperto sulla Palestina
La Cina annuncia un sostegno di 100 milioni di dollari alla Palestina, con l'obiettivo di alleviare la crisi umanitaria a Gaza e favorirne la ripresa e la ricostruzione. Questa decisione rappresenta un impegno significativo nel contesto internazionale, evidenziando il ruolo crescente di Pechino nel supporto alle questioni geopolitiche e umanitarie della regione.
“La Cina fornirà 100 milioni di dollari di assistenza alla Palestina per alleviare la crisi umanitaria a Gaza e sostenere la sua ripresa e ricostruzione”. Parola di Xi Jinping, che ha annunciato l’imminente contributo economico cinese nel corso dell’ultimo incontro avuto con Emmanuel Macron. “Cina e Francia lavoreranno insieme per raggiungere al più presto una soluzione globale, giusta e duratura alla questione palestinese “, ha quindi aggiunto il presidente cinese secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri di Pechino. La Cina non era mai uscita così allo scoperto sulla questione palestinese, tanto meno in presenza di un leader straniero del calibro di Macron. 🔗 Leggi su It.insideover.com
