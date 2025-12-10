10 milioni per tre Ferrari confermati 4 anni a Irene Pivetti per evasione fiscale | Sono innocente la verità verrà fuori

Irene Pivetti, ex presidente della Camera, è stata condannata a quattro anni di carcere per evasione fiscale e autoriciclaggio. La vicenda riguarda un maxi-credito di 10 milioni di euro legato a tre Ferrari. L'ex politica si dichiara innocente e si dice certa che la verità verrà a galla.

La giustizia italiana ha parlato nuovamente: Irene Pivetti dovrà scontare quattro anni di carcere per evasione fiscale e autoriciclaggio. La Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso presentato dall'ex presidente della Camera dei Deputati, confermando integralmente la sentenza di primo grado emessa nel settembre 2024.Al centro della vicenda ci sono operazioni commerciali risalenti al 2016 per circa 10 milioni di euro, che ruotavano attorno alla vendita di tre auto di lusso Ferrari Granturismo. Secondo i magistrati, queste compravendite nascondevano in realtà un sistema studiato per far sparire soldi sottratti al fisco.

Irene Pivetti e la compravendita delle tre Ferrari: confermata in appello la condanna a 4 anni per evasione fiscale e autoriciclaggio - Al centro del procedimento c'è la compravendita di tre Ferrari Granturismo, che sarebbero state usate come strumento per movimentare denaro irregolare tra società riconducibili alla stessa Pivetti e a ... Da msn.com