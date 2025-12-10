10 dicembre | dopo Fatima la Madonna di Pontevedra appare a Suor Lucia per completare il suo piano

Il 10 dicembre, a Pontevedra, in Spagna, Suor Lucia, unica veggente superstite delle apparizioni di Fatima, ha ricevuto una visita straordinaria della Madonna. Dopo otto anni, questa apparizione completa il messaggio divino consegnato a Fatima, portando con sé la promessa di un evento di grande importanza spirituale. Un momento che sottolinea il legame tra le apparizioni e il piano divino.

