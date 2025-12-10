10 dicembre | dopo Fatima la Madonna di Pontevedra appare a Suor Lucia per completare il suo piano
Il 10 dicembre, a Pontevedra, in Spagna, Suor Lucia, unica veggente superstite delle apparizioni di Fatima, ha ricevuto una visita straordinaria della Madonna. Dopo otto anni, questa apparizione completa il messaggio divino consegnato a Fatima, portando con sé la promessa di un evento di grande importanza spirituale. Un momento che sottolinea il legame tra le apparizioni e il piano divino.
La Madonna è apparsa a Suor Lucia, unica veggente superstite, a Pontevedra, in Spagna, otto anni dopo le apparizioni di Fatima per comunicarle la sua «Grande Promessa». Lucia Dos Santos, conosciuta in italiano come Suor Lucia di Fatima, fu l’unica dei tre piccoli veggenti di Fatima ad arrivare all’età adulta. Giacinta e Francesco infatti erano. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
