10 dicembre 5 anni senza Paolo Rossi | il campione simbolo dell’Italia nel mondo
Il 10 dicembre 2025 ricorre il quinto anniversario della scomparsa di Paolo Rossi, il leggendario attaccante che ha scritto la storia del calcio italiano. Ricordato come simbolo di talento e passione, Rossi ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore degli appassionati e nell’immaginario collettivo del Paese.
Firenze, 10 dicembre 2025 – Nella notte tra il 9 e 10 dicembre del 2020 il mondo apprendeva della morte di Paolo Rossi. Il capocannoniere del mondiale 1982, l' "hombre del partido" di una notte magica in Spagna, un campione la cui popolarità ha raggiunto vette elevatissime anche fuori da quelle che allora erano le traiettorie abituali della passione calcistica. Era l'immagine dell'Italia nel mondo, di lui parlavano ovunque, taxisti colombiani e soldati cinesi, infermieri del Ghana e bambini della striscia di Gaza: merito, certo, di quei sei gol in tre partite nell'estate del 1982 (3 al Brasile, 2 alla Polonia e uno alla Germania in finale) che fecero riversare in strada un Paese intero, felice di festeggiare un successo mondiale atteso 44 anni e di chiudere la stagione triste degli Anni di piombo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
La Villa Reale di Monza entro dicembre diventerà museo: “Premiati due anni di impegno”
Stipendio docenti, ricostruzione di carriera: domanda online entro il 31 dicembre. Serve a “recuperare” gli anni di precariato. VIDEO
La mostra per i 50 anni di Pimpa a Udine fino all’8 dicembre 2025
Oggi Elisabeth Schwarzkopf avrebbe compiuto 110 anni (9 dicembre 1915). Tra i soprani più celebri e ammirati del XX secolo, si distinse per i suoi splendidi mezzi vocali e la straordinaria musicalità. La ricordiamo con questo scatto del settembre 1951, che la - facebook.com Vai su Facebook
Domani 10 dicembre 80 anni dal primo Governo de Gasperi, l’ultimo che accompagnò l’Italia al referendum e alla Costituente.: storia.camera.it/governi/i-gove… Merita rileggere attentamente la lectio degasperiana di Pietro Scoppola del 2004 degasperitn.it/36 Vai su X
10 dicembre, 5 anni senza Paolo Rossi: il campione simbolo dell’Italia nel mondo - Il capocannoniere del mondiale 1982 era l'immagine dell'Italia nel mondo, ecco le tappe principali di una carriera incredibile durante la quale ha fatto sognare milioni di tifosi ... Scrive lanazione.it
Call of Duty non pubblicherà più due giochi consecutivi di Black Ops o Modern Warfare, vuole più “varietà” game-experience.it
Papa Leone sta con l’Europa: «Pace giusta e duratura» ilmanifesto.it
Picierno e le anime del Pd: “Dibattito interno non più rinviabile” quotidiano.net
David Rossi e la pista omicidio: “Trattenuto per un braccio e lasciato cadere”. Svolta a lungo attesa dalla ... lanazione.it
Albergatore strozzato dai prestiti: un altro processo per il ragioniere-usuraio ilgiorno.it
A14, de Pascale sullo snodo di Bologna: “Ok al Passante ridotto, subito la quarta corsia” ilrestodelcarlino.it