10 dicembre 5 anni senza Paolo Rossi | il campione simbolo dell’Italia nel mondo

Il 10 dicembre 2025 ricorre il quinto anniversario della scomparsa di Paolo Rossi, il leggendario attaccante che ha scritto la storia del calcio italiano. Ricordato come simbolo di talento e passione, Rossi ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore degli appassionati e nell’immaginario collettivo del Paese.

Firenze, 10 dicembre 2025 – Nella notte tra il 9 e 10 dicembre del 2020 il mondo apprendeva della morte di Paolo Rossi. Il capocannoniere del mondiale 1982, l' "hombre del partido" di una notte magica in Spagna, un campione la cui popolarità ha raggiunto vette elevatissime anche fuori da quelle che allora erano le traiettorie abituali della passione calcistica. Era l'immagine dell'Italia nel mondo, di lui parlavano ovunque, taxisti colombiani e soldati cinesi, infermieri del Ghana e bambini della striscia di Gaza: merito, certo, di quei sei gol in tre partite nell'estate del 1982 (3 al Brasile, 2 alla Polonia e uno alla Germania in finale) che fecero riversare in strada un Paese intero, felice di festeggiare un successo mondiale atteso 44 anni e di chiudere la stagione triste degli Anni di piombo. 🔗 Leggi su Lanazione.it