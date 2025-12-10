? Addio a Sophie Kinsella | L’Eredità della Regina del Chick Lit
Sophie Kinsella, celebre autrice britannica nota per la serie
L’autrice di I love shopping è morta a 55 anni dopo una lunga malattia. La sua penna ha ridefinito la narrativa pop, trasformando la moda in linguaggio universale e ironia. Sophie Kinsella: La Scomparsa e il Coraggio Silenzioso Il mondo della letteratura è in lutto per la scomparsa di Sophie Kinsella, l’autrice inglese dietro il . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
Morta Sophie Kinsella, addio all'autrice di 'I love shopping' - È morta Sophie Kinsella, una delle autrici di bestseller più famose al mondo, con oltre 50 milioni di copie vendute. Scrive lapresse.it
Addio Sophie Kinsella: è morta a soli 55 anni l’autrice della serie “I love shopping” - «Siamo addolorati nell’annunciare questa mattina la scomparsa della nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mamma). Lo riporta amica.it
Addio a #SophieKinsella: la scrittrice di "I love shopping" è morta a 55 anni a Londra, aveva un tumore al cervello ? di Maria Paola Raiola Vai su X
Addio a Sophie Kinsella, l'autrice di "I love shopping" aveva 55 anni. La famiglia: «Abbiamo il cuore spezzato» - facebook.com Vai su Facebook
