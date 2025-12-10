? Laura Pausini Abbandona i Social | Sono luoghi di Odio e Rabbia

Laura Pausini ha annunciato il suo allontanamento dai social media, denunciando ambienti pieni di odio e rabbia. La cantante desidera ritrovare la serenità attraverso interazioni con persone reali e autentiche, allontanandosi dalle piattaforme digitali che, a suo avviso, spesso alimentano negatività e superficialità.

La cantante ha deciso di ritrovare la serenità lontano dallo schermo e "con persone reali alla luce del sole". La Scelta del "Fioretto Digitale" Laura Pausini ha annunciato ai suoi follower, tramite una Storia di Instagram, la decisione di allontanarsi dai social media. Ha definito la sua scelta un "fioretto", che consiste nell'eliminare tutte

