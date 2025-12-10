? La Volta Buona Le Pagelle del 9 Dicembre

In questa puntata delle Le Pagelle del 9 dicembre, si sono affrontate diverse novità e polemiche, tra cui l’addio commosso a Sandro Giacobbe, la frecciata dei Jalisse a Carlo Conti e l’ipotesi di Can Yaman a Sanremo 2026. Un episodio ricco di spunti e discussioni, con commenti e voti che hanno acceso il dibattito.

? L’addio commosso a Sandro Giacobbe e la frecciata dei Jalisse a Carlo Conti Can Yaman a Sanremo 2026? “Se diamo un senso” Voto 6 La puntata si è aperta con l’ipotesi provocatoria della possibile presenza di Can Yaman come ospite o co-conduttore a Sanremo 2026. L’attore turco, nuovo volto della serie Sandokan (dal . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ? La Volta Buona, Le Pagelle del 9 Dicembre

