' Zootropolis 2' ancora primo e fa volare il box office
Roma, 9 dic. (AdnkronosCinematografo.it) - 'Zootropolis 2' vola e fa volare il box office italiano, che grazie alla performance del cartoon Disney chiude il lunedì festivo dell'8 dicembre con un incasso totale di 3.371.169 euro, 424.620 spettatori e 3.004 schermi accesi. 'Zootropolis 2' registra 1.024.316 euro, con una media di 1.772 euro per 578 schermi, raggiungendo un totale di 10.779.904 euro in tredici giorni. Nei prossimi giorni supererà 'Zootropolis', che nel 2016 chiuse con 11.335.451 euro. Ottimo percorso per 'Oi vita mia', al secondo posto con 684.068 euro, disponibile in 405 sale con una media di 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche questi approfondimenti
"ZOOTROPOLIS 2" AD UN PASSO DAI 10 MILIONI DI EURO. "OI VITA MIA" SFIORA I 5 MILIONI DI EURO E "ATTITUDINI: NESSUNA" SI PREPARA AL PRIMO MILIONE DI EURO. LA TOP TEN DI IERI, DOMENICA 7 DICEMBRE 2025 E I DATI DEL WEEKEND. - facebook.com Vai su Facebook
'Zootropolis 2' ancora primo e fa volare il box office - 'Zootropolis 2' vola e fa volare il box office italiano, che grazie alla performance del cartoon Disney chiude il lunedì festivo dell’8 dicembre con un inca ... Scrive msn.com