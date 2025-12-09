Zhegrova titolare contro il Pafos: la rivelazione a sorpresa di Spalletti. Ma il tecnico precisa: «I test ci dicono che.», l’annuncio a Sky. Un po’ a sorpresa Luciano Spalletti ha annunciato a Sky la titolarità di Edon Zhegrova in Juve Pafos. ZHEGROVA – « Qualche elemento cambierà, Zhegrova giocherà dall’inizio. L’altra settimana si era fermato in allenamento. Se si fanno i test lui non è in grandissima condizione, i ragionamenti hanno una doppia faccia. O gli fai fare 20 minutimezzora o lo usi finché va. Questa volta proverò così, il ragazzo si sta allenando bene e lo merita. C’è solo questo problema che i test ci dicono questo ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

