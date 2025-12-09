Zhegrova Juventus come mai il kosovaro continua a giocare così poco? La verità dalla Continassa | cosa c’è dietro questo suo impiego centellinato

L'impiego limitato di Zhegrova alla Juventus desta curiosità tra i tifosi. Nonostante le attese, il kosovaro gioca poco e spesso si trova in panchina. Secondo fonti dalla Continassa, la sua condizione atletica non è ancora ottimale, ma il tecnico lo tiene in considerazione per alleggerire le responsabilità di Yildiz, puntando sulla sua crescita futura.

