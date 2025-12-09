Zhegrova Juventus come mai il kosovaro continua a giocare così poco? La verità dalla Continassa | cosa c’è dietro questo suo impiego centellinato
L'impiego limitato di Zhegrova alla Juventus desta curiosità tra i tifosi. Nonostante le attese, il kosovaro gioca poco e spesso si trova in panchina. Secondo fonti dalla Continassa, la sua condizione atletica non è ancora ottimale, ma il tecnico lo tiene in considerazione per alleggerire le responsabilità di Yildiz, puntando sulla sua crescita futura.
Zhegrova Juventus, il Corriere svela i motivi delle panchine: la condizione non è al top, ma il tecnico lo aspetta per togliere peso dalle spalle di Yildiz. Tra le pieghe della sconfitta di Napoli e le preoccupazioni per l'emergenza infortuni, c'è un interrogativo che serpeggia tra i tifosi della Juventus: che fine ha fatto Edon Zhegrova? L'esterno kosovaro, arrivato con l'etichetta di giocatore capace di spaccare le partite con il suo dribbling, sta trovando uno spazio decisamente ridotto nelle rotazioni di Luciano Spalletti. Anche al 'Maradona', in una serata in cui la squadra faticava a creare pericoli e ad accendere la luce, il suo impiego è stato limitato agli scampoli finali (dove pure ha mostrato qualche guizzo).
