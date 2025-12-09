Zermatt ai piedi del Cervino il progetto per il grattacielo più alto della Svizzera 260 metri e 65 piani

A Zermatt nasce il progetto Lina Peak, un grattacielo di 260 metri e 65 piani che mira a creare un villaggio verticale. L'iniziativa intende rispondere alle sfide della crisi abitativa, integrando residenza, turismo e rispetto del paesaggio alpino ai piedi del Cervino.

Il progetto Lina Peak, torre di 260 metri a Zermatt, propone un villaggio verticale per affrontare la crisi abitativa e conciliare residenza, turismo e paesaggio alpino.

