Zenith Settesoldi amaro | Troppi errori su quel gol

Settesoldi amaro critica gli errori che hanno influenzato il risultato della partita, sottolineando come il pareggio sarebbe stato più giusto. Secondo lui, la squadra avrebbe meritato di vincere, evidenziando le difficoltà e le delusioni vissute durante l’incontro.

"Il pareggio sarebbe stato di gran lunga il risultato più giusto. Anzi, se c’era una squadra che doveva vincere, probabilmente eravamo noi. Ma anche stavolta siamo a raccontare di una sconfitta immeritata. Peccato, perché la prestazione della squadra è stata molto positiva". C’è tanta amarezza nelle parole di Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, dopo il ko di misura incassato fra le mura amiche contro il Viareggio. Una sconfitta che non intacca la seconda posizione in classifica (a quota 26 punti) degli amaranto nel girone A di Eccellenza, ma che diminuisce di gran lunga il margine di vantaggio sulle inseguitrici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Zenith, Settesoldi amaro: "Troppi errori su quel gol"

