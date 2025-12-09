Zelensky | stasera nostro piano agli Usa

Servizitelevideo.rai.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

10.23 Le proposte di pace ucraine sono in fase di finalizzazione e saranno inviate agli Usa oggi. Lo ha detto il presidente Zelensky, rientrando ieri da Londra a Bruxelles. "Ci sono lievi progressi verso una possibile fine della guerra", ha detto. "Penso che il piano sarà pronto domani (oggi, ndr). In serata ne discuteremo di nuovo e lo invieremo agli Stati Uniti". Il piano originario in 28 punti ne conta ora 8 in meno, ha anche detto Zelensky: "I punti anti-ucraini sono stati rimossi", ha precisato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Trump: 'Zelensky dovrà farsi piacere il piano di pace'. Putin: 'Base per la pace' - Il leader ucraino Volodymyr Zelensky "si dovrà far andare bene il mio piano di pace". Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Zelensky Stasera Nostro Piano