Zelensky | pronti a tregua energetica
Il presidente Zelensky annuncia che l'Ucraina sta negoziando con i partner internazionali tre documenti chiave: un quadro in 20 punti, un accordo sulle garanzie di sicurezza e un piano di ricostruzione, segnando un passo importante verso una possibile
22.25 L'Ucraina sta negoziando 3 documenti con i suoi partner internazionali: un documento quadro in 20 punti, un accordo sulle garanzie di sicurezza e un piano per la ricostruzione. Lo ha detto il presidente Zelensky, rispondendo alle domande dei giornalisti. Lo riporta Ukrinform. Zelensky si è poi detto pronto a una tregua negli attacchi alle strutture dell'energia, se Mosca è disponibile a "un armistizio energetico". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Nato: "Non cerchiamo lo scontro con Mosca, ma siamo pronti a difenderci" | Zelensky: "I prossimi droni potrebbero essere sull'Italia"
Zelensky: Putin punta all'allargamento del confitto a un altro Paese europeo. Nato: non cerchiamo lo scontro con Mosca, ma pronti alla difesa
Nato: "Non cerchiamo lo scontro con Mosca, ma pronti a difenderci" | Zelensky: "I prossimi droni potrebbero essere sull'Italia" | Tajani: "Non siamo un obiettivo militare"
PUTIN ALL’UE: PRONTI ALLA GUERRA I colloqui sul piano di pace. Zelensky: temo che gli Usa perdano interesse. Nato divisa sulla reazione alle incursioni di hacker e droni L’attacco dello zar, poi l’incontro con Witkoff al Cremlino. Trump: questa situazione - facebook.com Vai su Facebook
Putin: "Se l'Europa desidera la guerra, siamo pronti". Poi riceve Witkoff Zelensky: elaborati ulteriormente con gli Usa i punti di Ginevra. Mosca rivendica la presa delle città di Pokrovsk e Vovchansk. L'esercito ucraino: combattiamo ancora in entrambe Vai su X
Zelensky: "Credo che domani invieremo agli Usa il piano di pace aggiornato" - "Pronto per il voto", risponde a Trump che attacca anche "l'Europa debole e decadente". Segnala msn.com
Meloni vede Zelensky, condivisi prossimi passi per la pace. Pressing di Kiev su asset russi e armi iltempo.it
Arrigo Sacchi sconvolto dal Milan: "Nessuno. Nemmeno Allegri..." liberoquotidiano.it
LIVE Atalanta-Chelsea 1-1, Champions League calcio in DIRETTA: pareggia Scamacca! liberoquotidiano.it
Pallanuoto, il Brescia vince ed aggancia la Pro Recco in vista dello scontro diretto in Serie A1 oasport.it
FC 26 Nuova Evoluzione: Metronomo – Il Regista Difensivo del Centrocampo (The controller) imiglioridififa.com
Gaza, Financial Times: Blair escluso dal board di pace per la Striscia lapresse.it