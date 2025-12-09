Zelensky | pronti a tregua energetica

9 dic 2025

Il presidente Zelensky annuncia che l'Ucraina sta negoziando con i partner internazionali tre documenti chiave: un quadro in 20 punti, un accordo sulle garanzie di sicurezza e un piano di ricostruzione, segnando un passo importante verso una possibile

22.25 L'Ucraina sta negoziando 3 documenti con i suoi partner internazionali: un documento quadro in 20 punti, un accordo sulle garanzie di sicurezza e un piano per la ricostruzione. Lo ha detto il presidente Zelensky, rispondendo alle domande dei giornalisti. Lo riporta Ukrinform. Zelensky si è poi detto pronto a una tregua negli attacchi alle strutture dell'energia, se Mosca è disponibile a "un armistizio energetico". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Zelensky: "Credo che domani invieremo agli Usa il piano di pace aggiornato" - "Pronto per il voto", risponde a Trump che attacca anche "l'Europa debole e decadente".