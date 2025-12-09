Zelensky oggi a Roma vedrà Leone XIV e Meloni

Oggi a Roma, Zelensky incontra il presidente Meloni in un bilaterale a Palazzo Chigi. L'incontro si concentra sul rafforzamento del sostegno italiano all'Ucraina, con particolare attenzione alle prospettive di collaborazione e assistenza internazionale. La visita evidenzia l'impegno dell’Italia nel supporto alle esigenze di Kiev in un contesto di crescente tensione nella regione.

Giorgia Meloni è pronta a ribadire il sostegno a Kiev oggi pomeriggio nel bilaterale con Zelensky in programma a Palazzo Chigi.

