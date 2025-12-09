Zelensky oggi a Roma vedrà Leone XIV e Meloni

Imolaoggi.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Roma, Zelensky incontra il presidente Meloni in un bilaterale a Palazzo Chigi. L'incontro si concentra sul rafforzamento del sostegno italiano all'Ucraina, con particolare attenzione alle prospettive di collaborazione e assistenza internazionale. La visita evidenzia l'impegno dell’Italia nel supporto alle esigenze di Kiev in un contesto di crescente tensione nella regione.

Giorgia Meloni è pronta a ribadire il sostegno a Kiev oggi pomeriggio nel bilaterale con Zelensky in programma a Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

zelensky oggi a roma vedr224 leone xiv e meloni

© Imolaoggi.it - Zelensky oggi a Roma, vedrà Leone XIV e Meloni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

zelensky oggi roma vedr224Zelensky oggi a Roma, vedrà il Papa e Meloni - Ieri Zelensky è stato ricevuto a Bruxelles dal Segretario generale della Nato, Mark Rutte, il presidente del Consiglio europeo, António Costa, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Zelensky Oggi Roma Vedr224