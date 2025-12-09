Zelensky | Mi fido di Meloni grati all' Italia Le proposte Ue-Ucraina per la pace inviate a Trump
Il presidente Volodymyr Zelensky cerca l'appoggio degli alleati europei dopo gli ultimi attacchi di Trump e le convergenze sempre più evidenti tra Mosca e Washington. Dopo il vertice a Londra di ieri, 7 dicembre, con i leader di Regno Unito, Francia e Germania, Zelensky ha incontrato oggi a Roma. 🔗 Leggi su Today.it
Zelensky al Messaggero: «Trump? Io sono sempre pronto alle elezioni. Mi fido di Giorgia Meloni». Il faccia a faccia a Palazzo Chigi
Zelensky da Meloni a Palazzo Chigi: “Sempre pronto a elezioni, mi fido di lei”
Zelensky a P.Chigi: "Mi fido di Meloni"
#Ucraina , #Zelensky: “Io sono sempre pronto alle elezioni”. E sulle trattative “mi fido di #Meloni” - #Trump - facebook.com Vai su Facebook
Zelensky a Repubblica: “Sono sempre pronto alle elezioni. Sui negoziati mi fido di Meloni” Vai su X
Zelensky a P.Chigi: "Mi fido di Meloni" - Il presidente ucraino Zelensky, intercettato da Repubblica e Messaggero prima del suo incontro a Palazzo Chigi, ha affermato di "fidarsi di Meloni" nei negoziati di pace. Riporta rainews.it
