Zelensky | Kiev non può cedere territori alla Russia né legalmente né moralmente
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha escluso con fermezza qualsiasi ipotesi di cessione territoriale alla Russia nell'ambito dei colloqui in corso per mettere fine a un conflitto che dura ormai da quasi quattro anni. In una conferenza stampa online, il leader ucraino ha ribadito che una simile concessione sarebbe contraria sia al diritto interno sia al diritto internazionale. Nessun margine di concessione territoriale. Zelensky ha spiegato che Kiev non dispone di alcun diritto legale o morale per rinunciare ai propri territori. Le norme costituzionali ucraine, ha sottolineato, vietano qualunque cessione, e rinunciare a parti del Paese equivarrebbe a tradire i cittadini che ancora resistono sotto occupazione.
Zelensky ai Volenterosi: «Dateci armi a lungo raggio». Dmitriev: «Vicini a una soluzione diplomatica». Kiev di nuovo sotto attacco
Droni russi sull'Ucraina: attacchi alle ferrovie. Zelensky avverte la Nato: "Intimidazioni per fermare le forniture a Kiev"
Kiev sotto pioggia di droni e missili, Zelensky chiede più scudi dall’Ovest
L’incontro di Zelensky con Papa Leone a Castel Gandolfo. Un colloquio durato mezz’ora. Nel pomeriggio sarà la volta della premier Meloni all’indomani del vertice dei volenterosi a Londra. #TG2000 #Zelensky #Meloni #Kiev #9dicembre #TV2000 #PapaLeo - facebook.com Vai su Facebook
#Ucraina Ancora nessun accordo sul #Donbass tra Washington, Kiev e Mosca, lo specifica Zelensky. La Russia incrimina 41 politici e militari ucraini per genocidio, nella regione, dal 2014, ma non Zelensky. Vai su X
Kiev non vuole cedere i territori contesi: piano di pace corretto con l'appoggio Ue. Ma Trump fa asse con Putin: cosa accade - Risulta sempre più irta di ostacoli la strada tracciata da Donald Trump verso la fine della guerra tra Russia e Ucraina. notizie.tiscali.it scrive
