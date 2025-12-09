Zelensky | Kiev non può cedere territori alla Russia né legalmente né moralmente

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha escluso con fermezza qualsiasi ipotesi di cessione territoriale alla Russia nell’ambito dei colloqui in corso per mettere fine a un conflitto che dura ormai da quasi quattro anni. In una conferenza stampa online, il leader ucraino ha ribadito che una simile concessione sarebbe contraria sia al diritto interno sia al diritto internazionale. Nessun margine di concessione territoriale. Zelensky ha spiegato che Kiev non dispone di alcun diritto legale o morale per rinunciare ai propri territori. Le norme costituzionali ucraine, ha sottolineato, vietano qualunque cessione, e rinunciare a parti del Paese equivarrebbe a tradire i cittadini che ancora resistono sotto occupazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

