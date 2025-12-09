Zelensky incontra Papa Leone XIV Poi vedrà la premier Meloni

Doppio appuntamento romano per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Prima l'incontro con Papa Leone IX, poi quello con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Prima dei due faccia a faccia il leader di Kiev ha tenuto a far sapere: "Oggi invieremo agli Usa il piano di pace rivisto con la Ue". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

