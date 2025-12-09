Zelensky incontra Meloni | Mi fido dell’Italia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato a Palazzo Chigi la premier italiana Giorgia Meloni, consolidando i rapporti tra i due paesi. Nel corso del bilaterale, Zelensky ha espresso fiducia nell’Italia in merito ai negoziati di pace, sottolineando l’importanza della collaborazione internazionale per affrontare le sfide comuni.

Bilaterale fra la premier italiana e il presidente ucraino. Zelensky, ricevuto a Palazzo Chigi, sui negoziati di pace afferma: «Mi fido dell’Italia». E a Trump risponde di essere sempre pronto alle elezioni. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Zelensky incontra Meloni: “Mi fido dell’Italia”

Volodymyr Zelensky incontra a Londra Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz – Il video

Assemblea Onu, oggi il dibattito generale: Trump incontra Zelensky e leader Ue

Ucraina, Zelensky incontra Kellogg: discusso acquisto di armi Usa

Zelensky incontra Meloni a Palazzo Chigi. Dopo il colloquio di questa mattina con Papa Leone XIV nella residenza di Castel Gandolfo, il presidente ucraino prosegue il suo tour diplomatico a Roma - facebook.com Vai su Facebook

#Zelensky incontra #Meloni a Palazzo Chigi. Prima del faccia a faccia, ai cronisti spiega: "Sono sempre pronto alle elezioni". Dunque aggiunge: "Mi fido del premier italiano, credo che ci aiuterà" Vai su X

Zelensky incontra Meloni: «Mi fido di lei». Il Governo cerca un ruolo da facilitatore - Un’ora e mezza di colloquio tra la premier e il presidente ucraino, che al termine lo definisce «eccellente» e «molto significativo» sotto il profilo ... Scrive avvenire.it