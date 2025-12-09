Zelensky incontra Meloni a Palazzo Chigi

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Palazzo Chigi per incontrare la premier Giorgia Meloni. Questa mattina, il leader ucraino è stato ricevuto da Papa Leone XIV   nella residenza di Castel Gandolfo, in cui hanno avuto un colloquio "cordiale” – come riferisce una nota della Santa Sede – e interamente incentrato sull'invasione russa. Il Pontefice ha ribadito la necessità di proseguire il dialogo e ha rinnovato "il pressante auspicio che le iniziative diplomatiche in corso possano portare a una pace giusta e duratura". La precedente visita del capo di stato ucraino a Roma risale all'estate scorsa, quando fu ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

