Zelensky incontra Meloni a Palazzo Chigi
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Palazzo Chigi per incontrare la premier Giorgia Meloni. Questa mattina, il leader ucraino è stato ricevuto da Papa Leone XIV nella residenza di Castel Gandolfo, in cui hanno avuto un colloquio "cordiale” – come riferisce una nota della Santa Sede – e interamente incentrato sull'invasione russa. Il Pontefice ha ribadito la necessità di proseguire il dialogo e ha rinnovato "il pressante auspicio che le iniziative diplomatiche in corso possano portare a una pace giusta e duratura". La precedente visita del capo di stato ucraino a Roma risale all'estate scorsa, quando fu ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Volodymyr Zelensky incontra a Londra Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz – Il video
Assemblea Onu, oggi il dibattito generale: Trump incontra Zelensky e leader Ue
Ucraina, Zelensky incontra Kellogg: discusso acquisto di armi Usa
#Zelensky a Roma. A Castel Gandolfo incontra #PapaLeoneXIV , poi #Meloni a Palazzo Chigi - #Ucraina - facebook.com Vai su Facebook
#Zelensky a Roma. A Castel Gandolfo incontra #PapaLeoneXIV , poi #Meloni a Palazzo Chigi askanews.it/2025/12/09/zel… - #Ucraina Vai su X
Zelensky a Roma dal Papa, poi l'incontro con la premier Meloni a Palazzo Chigi. Tutti i temi sul tavolo - Il presidente ucraino andrà in mattinata a Castel Gandolfo per un faccia a faccia ... Si legge su affaritaliani.it
Tumori, cambia standard cura sistema linfatico, buoni risultati terapia mirata iltempo.it
Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 9 dicembre 2025 tpi.it
Oceane Dodin è la prima tennista professionista su OnlyFans lapresse.it
L’affondo di Trump: “Leader europei deboli, Ucraina verso il baratro”. E incalza Kiev sulle elezioni ilfogliettone.it
Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition: elegante, prestazioni di fascia alta ed una batteria dalla lunga durata ilfattoquotidiano.it
Primario arrestato per presunta tangente, le intercettazioni: "Che c'importa dei malati..." tgcom24.mediaset.it