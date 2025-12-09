Zelensky in visita dal Papa Trump | L’Europa sta andando in una brutta direzione

Il presidente ucraino Zelensky ha incontrato il Papa in Vaticano, sottolineando l’importanza della pace e della solidarietà internazionale. Nel frattempo, l’ex presidente Trump ha espresso preoccupazione riguardo all’attuale percorso dell’Europa, definendolo negativo. Due eventi che riflettono le tensioni e le sfide geopolitiche attuali, suscitando attenzione e analisi a livello globale.

