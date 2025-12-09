Zelensky in visita dal Papa e da Meloni Trump | L’Europa sta andando in una brutta direzione

Il presidente ucraino Zelensky ha incontrato il Papa e la premier Meloni in visite ufficiali, mentre l'ex presidente Trump ha espresso preoccupazioni sulla direzione dell'Europa. Questi eventi evidenziano le tensioni e le sfide geopolitiche attuali, con protagonisti che mostrano diverse prospettive sul futuro del continente.

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Zelensky in visita dal Papa e da Meloni. Trump: “L’Europa sta andando in una brutta direzione”

Leggi anche questi approfondimenti

Visita di Stato di Zelensky a Roma: divieti di sosta attivi tra via Frescobaldi, Raimondi, Pergolesi e Mercadante. Esclusi solo veicoli diplomatici, militari e Forze dell’Ordine. Restrizioni per moto, ciclomotori e taxi. #Roma #Viabilità #Mobilità Vai su X

Due giorni di visita del Presidente dell'Ucraina. Piano viabilità Dalla sera di lunedì 8 dicembre alla giornata di martedì 9, è in programma la visita di Stato del Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. Per ragioni di sicurezza sono predisposti divieti di sosta - facebook.com Vai su Facebook

Zelensky a Roma, la diretta: alle 9.30 vede il Papa a Castel Gandolfo, nel pomeriggio il vertice con Meloni a Palazzo Chigi - Guerra Ucraina, Zelensky oggi a Roma: vede il Papa a Castel Gandolfo e poi la premier Meloni a Palazzo Chigi. Come scrive ilmessaggero.it