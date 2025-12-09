Zelensky in visita a Roma | Sui negoziati di pace mi fido di Meloni | Putin | Il Donbass è territorio russo è un fatto storico

Vertice Trump-Zelensky alla Casa Bianca, presidente Ucraina in visita a produttori missili Tomahawk, ma tycoon frena: “Non possiamo impoverire Usa”

Il bodyguard di Angelina Jolie arrestato e costretto ad arruolarsi durante la visita a Cherson: l’attrice chiama Zelensky e lo fa liberare

La visita a sorpresa di Zelensky al fronte di Zaporizhzhia

#Zelensky: ho invitato #Papa Leone XIV a visitare l'Ucraina

Mobilità Roma e Castelli Romani: Visita di Zelensky La giornata di oggi, martedì 9 dicembre, è segnata dalla visita del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che comporterà significative modifiche alla viabilità sia fuori che dentro Roma.

Zelensky da Meloni a Palazzo Chigi. 'Sui negoziati di pace mi fido di lei' - Trump: 'Penso sia il momento di indire elezioni in Ucraina, Zelensky deve darsi una mossa e accettare le cose perchè sta perdendo'