Zelensky in tour fa muro sul Donbass Oggi l’incontro a Roma con Meloni

Il presidente ucraino Zelensky continua il suo tour internazionale, rafforzando il sostegno al Donbass. Dopo incontri con leader europei e mondiali, tra cui Macron, Starmer e Von der Leyen, oggi si presenta a Roma per un confronto con la premier Meloni, sottolineando l’importanza della collaborazione europea nel contesto del conflitto.

Il leader ucraino ieri ha visto Starmer, Merz e Macron a Londra, poi Costa e Von der Leyen a Bruxelles. Ribadita la volontà di non cedere il territorio occupato. Donald: «Un po’ deluso, non ha letto il piano di pace». Dopo che la maratona dei colloqui tra la delegazione ucraina e quella statunitense non ha segnato una svolta decisiva, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sempre più alle strette, ha iniziato il tour europeo tra Londra, Bruxelles e Roma alla ricerca di una «visione comune» sul piano di pace in Ucraina. Che la tensione tra la Casa Bianca e Kiev sia palpabile è evidente dalle dichiarazioni del presidente americano, Donald Trump. 🔗 Leggi su Laverita.info