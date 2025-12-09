Zelensky in Italia per blindare il sostegno europeo
Volodymyr Zelensky arriva in Italia forte del sostegno dell'Europa, il presidente ucraino blindato in uno dei momenti più critici per Kiev. Prima Castelgandolfo, per un colloquio di mezz'ora con Papa Leone XIV, che ha ribadito la necessità di proseguire il dialogo per arrivare a una pace giusta e duratura. Poi, alle 15, l'incontro a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni, che ha sottolineato l'importanza di un fronte comune europeo e dell'unità di vedute tra l'Unione e gli Stati Uniti. Sono ore di diplomazia frenetica: dopo i mini-vertici di Londra, Bruxelles e Roma, già in serata il presidente ucraino dovrebbe inviare a Washington il piano di pace aggiornato con gli alleati europei. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Nato: "Non cerchiamo lo scontro con Mosca, ma siamo pronti a difenderci" | Zelensky: "I prossimi droni potrebbero essere sull'Italia"
Zelensky: «92 droni russi verso la Polonia, l'Italia potrebbe essere la prossima. Putin sta mettendo alla prova le capacità europee»
Zelensky avverte: "Putin è pronto ad attaccare un altro Paese europeo. L'Italia potrebbe essere la prossima"
Lo stato dell’Unione Trump ha in qualche modo isolato l’Europa, Putin è diventato un alleato di Washington mentre Zelensky (in Italia dopo il vertice di ieri con i volenterosi) è oltre modo sotto pressione. Cosa gli racconta oggi al presidente ucraino la nostra pr - facebook.com Vai su Facebook
L'ennesimo tour europeo di #Zelensky, visita in Italia con rottura di maroni compresa, è utile solo a non mostrare al mondo di restare fermo in attesa delle conseguenze delle indagini giudiziarie e del crollo del Paese. Vai su X
Zelensky in Italia per blindare il sostegno europeo: udienza dal Papa e"vertice con Meloni - Il presidente ucraino cerca l'unità dell'Occidente in uno dei momenti più critici per Kiev. Scrive tgcom24.mediaset.it
Violenza domestica e stalking: a Sant’Agata de’ Goti la firma del protocollo tra Questura di Benevento, Acli ... anteprima24.it
Il mito di Giulietta minacciato dal vil denaro? A Verona ora servono 12 euro per toccare la statua quotidiano.net
1MNext 2026, aperte le iscrizioni al contest per esibirsi al Primo Maggio di Roma spettacolo.eu
Roberto Palumbo sospeso dall'Asl, aperto un fascicolo: «Non faremo sconti a nessuno, ma senza rischiare la ... leggo.it
La classifica dei migliori ospedali italiani lettera43.it
Sci di fondo, Maria Gismondi riaccende la fiamma azzurra al femminile. Brillerà anche a Davos? oasport.it