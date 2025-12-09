zelensky in italia per blindare il sostegno europeo

Volodymyr Zelensky arriva in Italia forte del sostegno dell'Europa, il presidente ucraino blindato in uno dei momenti più critici per Kiev. Prima Castelgandolfo, per un colloquio di mezz'ora con Papa Leone XIV, che ha ribadito la necessità di proseguire il dialogo per arrivare a una pace giusta e duratura. Poi, alle 15, l'incontro a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni, che ha sottolineato l'importanza di un fronte comune europeo e dell'unità di vedute tra l'Unione e gli Stati Uniti. Sono ore di diplomazia frenetica: dopo i mini-vertici di Londra, Bruxelles e Roma, già in serata il presidente ucraino dovrebbe inviare a Washington il piano di pace aggiornato con gli alleati europei. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

