Zelensky dal Papa poi da Meloni L’Europa con Kiev
L’incontro di Zelensky con Papa Leone a Castel Gandolfo. Un colloquio durato mezz’ora. Nel pomeriggio sarà la volta della premier Meloni all’indomani del vertice dei volenterosi a Londra. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Zelensky: "I russi pianificano altre due offensive in Ucraina" | Papa: "La Nato non ha cominciato nessuna guerra"
A Londra l'abbraccio europeo a Zelensky: «Non cederò terre»| Oggi a Roma dal Papa. Trump: «Ue va in una brutta direzione»
Guerra Russia – Ucraina, oggi a Zelensky a Roma per incontrare Papa Leone XIV e Giorgia Meloni, Kiev incassa nuovo sostegno UE, le news in diretta
UCRAINA | Il Papa ha ricevuto in udienza, nella residenza di Castel Gandolfo, Volodymyr Zelensky, Presidente dell'Ucraina. "Durante il cordiale colloquio, il quale ha avuto al centro la guerra in Ucraina, il Santo Padre ha ribadito la necessità di continuare il di - facebook.com Vai su Facebook
La giornata romana del presidente #Zelensky. L'incontro con il #Papa e con la premier #Meloni ? Valentina Iannicelli Vai su X
Zelensky: visita al Papa a Roma poi l’incontro con la Meloni - Durante una visita istituzionale a Roma, il leader ucraino Zelensky impegnato tra il Papa e la Premier Giorgia Meloni. newsmondo.it scrive
