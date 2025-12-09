Zelensky dal Papa a Roma Proseguire il dialogo per una pace giusta Nel pomeriggio il bilaterale con Meloni – La diretta

Dopo l’incontro a Londra con i tre leader più attivi tra i Volenterosi – il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro inglese Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz – Volodymyr Zelensky ha incontrato a Roma Papa Leone XIV e in serata avrà un bilaterale con la premier Giorgia Meloni alle 15. Nel frattempo, come ha anticipato il leader di Kiev, ci saranno novità anche sul fronte delle trattative di pace: Kiev sembra pronta ad accettare di perdere il Donetsk a patto che finisca sotto tutela Onu. Zelensky e la pace: «Lievi progressi». Oggi il piano rivisto agli Usa. «Ci sono lievi progressi verso una possibile fine della guerra », ha anticipato Volodymyr Zelensky durante il volo che ieri da Londra lo ha poetato a Bruxelles per l’incontro con funzionari Ue e Nato. 🔗 Leggi su Open.online