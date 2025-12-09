Zelensky dal Papa a Roma la speranza verso la pace Nel pomeriggio il bilaterale con Meloni
Dopo l’incontro a Londra con i tre leader più attivi tra i Volenterosi – il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro inglese Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz – Volodymyr Zelensky è atterrato a Roma. La giornata istituzionale prevede un incontro con papa Leone XIV e un bilaterale con la premier Giorgia Meloni alle 15. Nel frattempo, come ha anticipato il leader di Kiev, ci saranno novità anche sul fronte delle trattative di pace: Kiev sembra pronta ad accettare di perdere il Donetsk a patto che finisca sotto tutela Onu. Zelensky e la pace: «Lievi progressi». Oggi il piano rivisto agli Usa. 🔗 Leggi su Open.online
