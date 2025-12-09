Dopo gli incontri di ieri a Bruxelles con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, il presidente del Consiglio europeo, António Costa, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen e a Londra con Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz, Volodymiyr Zelensky ha continuato il suo tour europeo in Italia. Questa mattina il presidente ucraino è stato ricevuto da Papa Leone XIV in udienza - durata trenta minuti - nella residenza di Castel Gandolfo. "Durante il cordiale colloquio, il quale ha avuto al centro la guerra in Ucraina, il Santo Padre ha ribadito la necessità di continuare il dialogo e rinnovato il pressante auspicio che le iniziative diplomatiche in corso possano portare a una pace giusta e duratura. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Zelensky da Papa Leone XIV che auspica che "iniziative diplomatiche portino a una pace giusta e duratura"