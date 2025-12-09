Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Roma questa mattina e si è recato a Castel Gandolfo per un incontro con Papà Leone XIV. Alle 15 sarà a Palazzo Chigi per un colloquio con la premier, Giorgia Meloni, che ieri - intervenendo a una videoconferenza con il presidente ucraino e altri leader europei, convocata per fare il punto sul percorso di pace - ha ribadito che "in questa fase è fondamentale aumentare il livello di convergenza su temi che toccano gli interessi vitali dell'Ucraina e dei suoi partner europei". Secondo quanto riferisce Palazzo Chigi, Meloni ha insistito sull'importanza dell'unità di vedute tra Unione europea e Stati Uniti per il raggiungimento di una "pace giusta e duratura", richiamando in particolare la necessità di definire solide garanzie di sicurezza e di individuare misure condivise a sostegno dell'Ucraina. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Zelensky da Papa Leone: "Vogliamo la pace ma non cederemo territori"