Zelensky da Meloni | Mi fido di lei contiamo sull' Italia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato Roma per incontri di grande rilevanza, incontrando prima Papa Leone IX e successivamente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Questi appuntamenti evidenziano il ruolo strategico dell’Italia nel supporto all’Ucraina in un momento cruciale del conflitto.

Doppio appuntamento romano per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Prima l'incontro con Papa Leone IX, poi quello con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Prima dei due faccia a faccia il leader di Kiev ha tenuto a far sapere: "Oggi invieremo agli Usa il piano di pace rivisto con la Ue". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Zelensky da Meloni: "Mi fido di lei, contiamo sull'Italia"

Zelensky ringrazia Meloni per il sostegno e affonda su Putin: “Serve aumentare la pressione”

Ucraina, bilaterale Zelensky-Meloni a margine del vertice Ue

Zelensky vede Meloni:Ialia può aiutarci

Zelensky a Meloni: "Mi fido di te". Un'ora e mezzo di incontro sulla Pace: il ruolo di Giorgia con Trump Leggi qui - https://www.ilriformista.it/zelensky-a-meloni-mi-fido-di-te-unora-e-mezzo-di-incontro-sulla-pace-il-ruolo-di-giorgia-con-trump-492465/ - facebook.com Vai su Facebook

Segui tutti gli aggiornamenti: ilsole24ore.com/art/axios-pres… #Zelensky #Meloni #Ucraina Vai su X

Zelensky incontra Meloni: «Mi fido di lei». Il Governo cerca un ruolo da facilitatore - Un’ora e mezza di colloquio tra la premier e il presidente ucraino, che al termine lo definisce «eccellente» e «molto significativo» sotto il profilo ... Riporta avvenire.it