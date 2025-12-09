Zelensky da Meloni | Mi fido di lei contiamo sull' Italia Domani il nuovo piano agli Usa

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si trova a Roma per incontri di rilievo, tra cui quello con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In un messaggio di fiducia, Zelensky ha espresso stima per l’Italia, sottolineando l’importanza del supporto italiano. Domani, sarà presentato il nuovo piano agli Stati Uniti, segnando un momento chiave nelle relazioni internazionali.

Doppio appuntamento romano per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Prima l'incontro con Papa Leone IX, poi quello con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E in serata il leader di Kiev ha tenuto a far sapere: "Domani invieremo agli Usa il piano di pace rivisto con la Ue". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Zelensky da Meloni: "Mi fido di lei, contiamo sull'Italia". Domani il nuovo piano agli Usa

Zelensky ringrazia Meloni per il sostegno e affonda su Putin: “Serve aumentare la pressione”

Ucraina, bilaterale Zelensky-Meloni a margine del vertice Ue

Zelensky vede Meloni:Ialia può aiutarci

Zelensky a Meloni: "Mi fido di te". Un'ora e mezzo di incontro sulla Pace: il ruolo di Giorgia con Trump Leggi qui - https://www.ilriformista.it/zelensky-a-meloni-mi-fido-di-te-unora-e-mezzo-di-incontro-sulla-pace-il-ruolo-di-giorgia-con-trump-492465/ - facebook.com Vai su Facebook

Finito l'incontro Zelensky Meloni a Palazzo Chigi. Il presidente ucraino: "Mi fido di lei" tg.la7.it/esteri/guerra-… Vai su X

Zelensky incontra Meloni: «Mi fido di lei». Il Governo cerca un ruolo da facilitatore - Un’ora e mezza di colloquio tra la premier e il presidente ucraino, che al termine lo definisce «eccellente» e «molto significativo» sotto il profilo ... Scrive avvenire.it