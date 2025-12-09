Zelensky da Meloni | Mi fido di lei contiamo sull' Italia Domani il nuovo piano agli Usa
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si trova a Roma per incontri di rilievo, tra cui quello con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In un messaggio di fiducia, Zelensky ha espresso stima per l’Italia, sottolineando l’importanza del supporto italiano. Domani, sarà presentato il nuovo piano agli Stati Uniti, segnando un momento chiave nelle relazioni internazionali.
Doppio appuntamento romano per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Prima l'incontro con Papa Leone IX, poi quello con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E in serata il leader di Kiev ha tenuto a far sapere: "Domani invieremo agli Usa il piano di pace rivisto con la Ue". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Zelensky ringrazia Meloni per il sostegno e affonda su Putin: “Serve aumentare la pressione”
Ucraina, bilaterale Zelensky-Meloni a margine del vertice Ue
Zelensky vede Meloni:Ialia può aiutarci
Zelensky a Meloni: "Mi fido di te". Un'ora e mezzo di incontro sulla Pace: il ruolo di Giorgia con Trump Leggi qui - https://www.ilriformista.it/zelensky-a-meloni-mi-fido-di-te-unora-e-mezzo-di-incontro-sulla-pace-il-ruolo-di-giorgia-con-trump-492465/ - facebook.com Vai su Facebook
Finito l'incontro Zelensky Meloni a Palazzo Chigi. Il presidente ucraino: "Mi fido di lei" tg.la7.it/esteri/guerra-… Vai su X
Zelensky incontra Meloni: «Mi fido di lei». Il Governo cerca un ruolo da facilitatore - Un’ora e mezza di colloquio tra la premier e il presidente ucraino, che al termine lo definisce «eccellente» e «molto significativo» sotto il profilo ... Scrive avvenire.it
Dall’Antitrust multa da 4,2 milioni di euro a Sky Italia per “pratiche commerciali scorrette” ilfattoquotidiano.it
Diretta gol Champions League LIVE, vittorie di Olympiacos e Bayern: ora i match delle 21! Segui Inter ... calcionews24.com
LIVE Scandicci-Zhetsyu 2-0, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: le toscane vincono 25-21 il ... oasport.it
Corriere dello Sport – Massara ora tratta per la punta justcalcio.com
Pallamano: Germania e Norvegia staccano il pass per le semifinali ai Mondiali Femminili oasport.it
Blake Lively contro Justin Baldoni: il giudice di New York consiglia un accordo fuori dalle aule di tribunale movieplayer.it