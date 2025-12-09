Zelensky da Meloni | Mi fido di lei ci aiuterà
"Mi fido di Meloni". Poche semplici parole ma che racchiuderebbero di fatto l'essenza del rapporto del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del leader di Kiev, Volodymyr Zelensky. Sono giorni clou per i negoziati tra Usa e Ucraina e il presidente sta compiendo il suo tour europeo per confrontarsi con i leader alleati sul piano
Zelensky ringrazia Meloni per il sostegno e affonda su Putin: “Serve aumentare la pressione”
Ucraina, bilaterale Zelensky-Meloni a margine del vertice Ue
Zelensky vede Meloni:Ialia può aiutarci
#Zelensky arrivato a palazzo Chigi, accolto da #Meloni
#TG2000 - #Zelensky dal Papa, poi da #Meloni. L'Europa con #Kiev #9dicembre
Zelensky da Meloni a Palazzo Chigi. 'Sui negoziati di pace mi fido di lei' Putin: 'Il Donbass è russo, è un fatto storico' - Il presidente ucraino per circa un'ora e mezza a Palazzo Chigi, in mattinata a Castel Gandolfo da Leone XIV.
