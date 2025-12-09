Zelensky da Meloni | Mi fido di lei ci aiuterà Costante contatto con gli Usa Putin | Il Donbass è russo è un fatto storico
Il presidente Usa torna ad attaccare la Ue in un'intervista a Politico. E su Zelensky: «È tempo che in Ucraina si tengano nuove elezioni». Il presidente ucraino oggi a Roma, dal Papa e da Meloni: «Pronto nuovo piano in 20 punti rivisto con l'Europa»
Zelensky ringrazia Meloni per il sostegno e affonda su Putin: “Serve aumentare la pressione”
Ucraina, bilaterale Zelensky-Meloni a margine del vertice Ue
Zelensky vede Meloni:Ialia può aiutarci
L'incontro di Zelensky con Papa Leone a Castel Gandolfo. Un colloquio durato mezz'ora. Nel pomeriggio sarà la volta della premier Meloni all'indomani del vertice dei volenterosi a Londra.
#Zelensky dal Papa, poi da #Meloni. L'Europa con #Kiev
Zelensky da Meloni a Palazzo Chigi. 'Sui negoziati di pace mi fido di lei' - Trump: 'Penso sia il momento di indire elezioni in Ucraina, Zelensky deve darsi una mossa e accettare le cose perchè sta perdendo'
