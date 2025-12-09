Zelensky da Meloni | Mi fido di lei ci aiuterà Costante contatto con gli Usa Putin |   Il Donbass è russo è un fatto storico

Xml2.corriere.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Usa torna ad attaccare la Ue in un'intervista a Politico. E su Zelensky: «È tempo che in Ucraina si tengano nuove elezioni». Il presidente ucraino oggi a Roma, dal Papa e da Meloni: «Pronto nuovo piano in 20 punti rivisto con l'Europa» . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

zelensky da meloni mi fido di lei ci aiuter224 costante contatto con gli usa putin 160 il donbass 232 russo 232 un fatto storico

© Xml2.corriere.it - Zelensky da Meloni: "Mi fido di lei, ci aiuterà. Costante contatto con gli Usa". Putin: "Il Donbass è russo, è un fatto storico"

Zelensky ringrazia Meloni per il sostegno e affonda su Putin: “Serve aumentare la pressione”

Ucraina, bilaterale Zelensky-Meloni a margine del vertice Ue

Zelensky vede Meloni:Ialia può aiutarci

zelensky meloni fido aiuter224Zelensky da Meloni a Palazzo Chigi. 'Sui negoziati di pace mi fido di lei' - Trump: 'Penso sia il momento di indire elezioni in Ucraina, Zelensky deve darsi una mossa e accettare le cose perchè sta perdendo' (ANSA) ... Segnala ansa.it