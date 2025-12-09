Zelensky da Meloni a Palazzo Chigi | Sempre pronto a elezioni mi fido di lei
(Adnkronos) – “Sono sempre pronto alle elezioni”. E’ quanto ha detto oggi, martedì 9 dicembre, Volodymyr Zelensky rispondendo a una domanda del Messaggero, di Repubblica e del Fatto, sull’attacco di Donald Trump, secondo cui il presidente ucraino starebbe “usando la guerra per non indire le elezioni”. Poi, subito prima di andare a Palazzo Chigi per . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Zelensky ringrazia Meloni per il sostegno e affonda su Putin: “Serve aumentare la pressione”
Ucraina, bilaterale Zelensky-Meloni a margine del vertice Ue
Zelensky vede Meloni:Ialia può aiutarci
L’incontro di Zelensky con Papa Leone a Castel Gandolfo. Un colloquio durato mezz’ora. Nel pomeriggio sarà la volta della premier Meloni all’indomani del vertice dei volenterosi a Londra. #TG2000 #Zelensky #Meloni #Kiev #9dicembre #TV2000 #PapaLeo - facebook.com Vai su Facebook
#TG2000 - #Zelensky dal Papa, poi da #Meloni. L’Europa con #Kiev #9dicembre #TV2000 #PapaLeoneXIV #PopeLeoXIV #PapaLeonXIV #Ucraina Vai su X
Zelensky da Meloni a Palazzo Chigi. 'Sui negoziati di pace mi fido di lei. Sempre pronto alle elezioni' - In mattinata il colloquio di circa mezz'ora a Castel Gandolfo con Leone XIV. Da ansa.it
