Zelensky da Meloni a Palazzo Chigi | Sempre pronto a elezioni mi fido di lei

Ildifforme.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – “Sono sempre pronto alle elezioni”. E’ quanto ha detto oggi, martedì 9 dicembre, Volodymyr Zelensky rispondendo a una domanda del Messaggero, di Repubblica e del Fatto, sull’attacco di Donald Trump, secondo cui il presidente ucraino starebbe “usando la guerra per non indire le elezioni”. Poi, subito prima di andare a Palazzo Chigi per . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

zelensky da meloni a palazzo chigi sempre pronto a elezioni mi fido di lei

© Ildifforme.it - Zelensky da Meloni a Palazzo Chigi: “Sempre pronto a elezioni, mi fido di lei”

Zelensky ringrazia Meloni per il sostegno e affonda su Putin: “Serve aumentare la pressione”

Ucraina, bilaterale Zelensky-Meloni a margine del vertice Ue

Zelensky vede Meloni:Ialia può aiutarci

zelensky meloni palazzo chigiZelensky da Meloni a Palazzo Chigi. 'Sui negoziati di pace mi fido di lei. Sempre pronto alle elezioni' - In mattinata il colloquio di circa mezz'ora a Castel Gandolfo con Leone XIV. Da ansa.it