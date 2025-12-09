Zelensky | Con Meloni un colloquio eccellente contiamo sul sostegno dell’Italia
Un colloquio definito “ eccellente e molto approfondito ” quello tra la premier Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha raccontato l’incontro attraverso un messaggio pubblicato su X. Zelensky ha spiegato che la conversazione ha toccato tutti gli aspetti della situazione diplomatica, con un confronto diretto sulle prospettive del conflitto e sulle iniziative da mettere in campo nei prossimi mesi. Il presidente ucraino ha voluto esprimere un apprezzamento particolare per il ruolo attivo dell’ Italia, impegnata – ha detto – nel «generare idee concrete e definire misure per avvicinare la pace». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
