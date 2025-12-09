Zelensky canta l’inno ucraino accanto a Meloni | il video da Palazzo Chigi
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. Dopo il vertice a Londra con Emmanuel Macron, Keir Starmer e Friedrich Merz, martedì mattina Zelensky ha incontrato Papa Leone XIV a Castel Gandolfo e nel pomeriggio ha incontrato Meloni nel palazzo del governo italiano. Il video mostra il presidente ucraino cantare l’inno durante gli onori militari nel cortile di Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Zelensky canta inno ucraino durante onori militari a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni
Zelensky canta inno ucraino durante gli onori militari nel cortile di Palazzo Chigi.
