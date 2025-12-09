Zelensky canta inno ucraino durante onori militari a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni
(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2025 La premier Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il Presidente dell'Ucraina, Volodymyr. Ecco Zelensky che canta l'inno ucraino durante gli onori militari nel cortile di Palazzo Chigi. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
VIDEO - Il cantante italiano sorprende tutti - facebook.com Vai su Facebook
Zelensky da Meloni a Palazzo Chigi. 'Sui negoziati di pace mi fido di lei. Sempre pronto alle elezioni' - In mattinata il colloquio di circa mezz'ora a Castel Gandolfo con Leone XIV. Da ansa.it
Le migliori sequel di supereroi da non perdere jumptheshark.it
Uomini e Donne, l'opinione sulla puntata di oggi: Flavio pieno raso delle corteggiatrici, e ha ragione! comingsoon.it
Panettone della pasticceria Iazzetta terzo a contest nazionale: degustazione de “Lo scugnizzo” teleclubitalia.it
San Jacopino: almeno tre spaccate alle auto durante il fine settimana lanazione.it
iFixit torna con una nuova app e FixBot, l’assistente AI che ti guida nelle riparazioni tuttoandroid.net
Un ECG a casa in 30 secondi. Su Amazon torna in offerta il dispositivo portatile facile da usare dday.it
Ascolti TV Total Audience | Lunedì 8 Dicembre 2025. “La Forza di una Donna” segna la crescita maggiore (+52K) tivvusia.it
Uomini e Donne, l'opinione sulla puntata di oggi: Flavio pieno raso delle corteggiatrici, e ha ragione! comingsoon.it
Panettone della pasticceria Iazzetta terzo a contest nazionale: degustazione de “Lo scugnizzo” teleclubitalia.it
San Jacopino: almeno tre spaccate alle auto durante il fine settimana lanazione.it
iFixit torna con una nuova app e FixBot, l’assistente AI che ti guida nelle riparazioni tuttoandroid.net
Un ECG a casa in 30 secondi. Su Amazon torna in offerta il dispositivo portatile facile da usare dday.it
Ascolti TV Total Audience | Lunedì 8 Dicembre 2025. “La Forza di una Donna” segna la crescita maggiore (+52K) tivvusia.it