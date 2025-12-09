Zelensky canta inno ucraino durante onori militari a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni

Iltempo.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2025 La premier Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il Presidente dell'Ucraina, Volodymyr. Ecco Zelensky che canta l'inno ucraino durante gli onori militari nel cortile di Palazzo Chigi. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

zelensky canta inno ucraino durante onori militari a palazzo chigi con giorgia meloni

© Iltempo.it - Zelensky canta inno ucraino durante onori militari a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni

zelensky canta inno ucrainoZelensky da Meloni a Palazzo Chigi. 'Sui negoziati di pace mi fido di lei. Sempre pronto alle elezioni' - In mattinata il colloquio di circa mezz'ora a Castel Gandolfo con Leone XIV. Da ansa.it